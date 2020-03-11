دمشق: "حظر الكيميائي" تجاهلت معلومات تورط أنقرة في فبركة هجمات بالأسلحة الكيميائية

قال المندوب السوري لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بسام صباغ، إن المنظمة تجاهلت معلومات قدمتها دمشق، تشير إلى تواطؤ واشنطن وأنقرة مع "الإرهابيين" لفبركة هجمات بالأسلحة الكيميائية.

وأشار صباغ، في كلمة ألقاها اليوم خلال أعمال الدورة الـ93 للمجلس التنفيذي للمنظمة، إلى أن أحدث مثال على ذلك هو ما حصل مؤخرا في ريفي محافظتي حلب وإدلب أثناء عمليات الجيش السوري ضد المجموعات المسلحة، حيث قدمت دمشق "معلومات مهمة عن نقل وإيصال مواد كيميائية سامة من تركيا إلى سوريا لمجموعات تتلقى الدعم من مخابرات نظام أردوغان للعمل على تخزينها في مقرات تتبع لجماعة الخوذ البيضاء الإرهابية وبإشراف عناصر استخبارات تركية وأمريكية، وذلك لاستخدامها أثناء تقدم الجيش العربي السوري في تلك المناطق".

وشدد صباغ على ضرورة أن تغيّر الأمانة الفنية للمنظمة نهجها حتى تحافظ على حيادها واستقلاليتها، كما أعرب عن رفضه للمحاولات المستمرة من بعض الدول الغربية لاتهام سورية باستخدام الأسلحة الكيميائية.

المصدر: "سانا"