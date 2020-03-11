وفاة 3 أشخاص بينهم جندي روسي بحادث سير في سوريا (صور)

أسفر حادث سير في محافظة طرطوس السورية، اليوم الأربعاء، عن وفاة 3 أشخاص بينهم جندي روسي وإصابة 7 آخرين بينهم جنديان روسيان.

وقالت وكالة "سانا" نقلا عن قائد شرطة طرطوس، إن عربة عسكرية روسية اصطدمت بمكرو سرفيس على طريق القدموس بانياس".

وتقع محافظة طرطوس في شمالي غرب سوريا على ساحل البحر المتوسط.

يشار إلى أن موسكو ودمشق وقعتا في عام 2017 اتفاقية حول نشر مركز لوجستيات البحرية الروسية في طرطوس لمدة 49 عاما.

المصدر: "سانا"