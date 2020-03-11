لبنان يعلن تسجيل أول حالة شفاء للإصابة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل أول حالة شفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن المتعافي مواطنة لبنانية كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد وأدخلت إلى مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بتاريخ 20 فبراير حيث تلقت العلاج، وغادرت بتاريخ 11 مارس "بعد تأكد شفائها التام".

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ارتفاع العدد العام للإصابات بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى 61، موضحة أنه تم تشخيص 52 منها في مستشفى رفيق الحريري و9 حالات في المستشفيات الجامعية.

كما أفادت الوزارة برصد حالة وفاة ثانية جراء هذه السلالة سجلت لدى مريض في العقد السادس من عمره كان مصابا بمرض مزمن.

المصدر: RT