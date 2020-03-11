طهران ترد من القاهرة على الأخبار الكاذبة حول تفشي فيروس كورونا في إيران

أعلن مكتب رعاية المصالح الإيرانية بالقاهرة، أنه لا صحة للأخبار الكاذبة في الظروف الراهنة بشأن فيروس كورونا، مشيرا إلى أنه رغم الحظر الجائر فإن بلاده ستنتصر على الفيروس المميت.

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وأشار مكتب رعاية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية في القاهرة على تويتر إلى أن: "هناك من ينشر الأخبار المزيفة والكاذبة ضد إيران إثر انتشار فيروس كورونا، ونقول للذين استغلوا الفرصة لتشويه سمعة إيران وفبركة أخبار كاذبة ونشرها، إنكم إن لم تكونوا تخشون الله، فعلى الأقل التزموا بالأخلاق الإنسانية".

وقال المكتب: "كورونا بدأ من الصين، والآن انتشر في أكثر من مائة بلد، ورغم الحظر الجائر فإن إيران ستنتصر على كورونا".

وكان مجلس الوزراء السعودي قد أعلن أن إجراءات إيران تعرقل الجهود العالمية لمكافحة فيروس كورونا، وهذا التصريح يوجه التهمة إلى إيران مباشرة في تفشي الفيروس.

المصدر: وكالات