مقتل ناشط في الاحتجاجات ومحامي على يد مسلحين جنوبي العراق

أفاد مصدر لـ RT في العراق، اليوم الثلاثاء، بمقتل ناشط ومحام على يد مسلحين مجهولين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر إن "مسلحين اغتالوا الناشط في الاحتجاجات عبد القدوس قاسم، والمحامي كرار عادل، في منطقة الحي الصناعي وسط مدينة العمارة مركز محافظة ميسان".

وأضاف أن "مسلحين أطلقوا النار من سيارة على قاسم وعادل في منطقة الحي الصناعي"، مبينا أنهما "فارقا الحياة بعد دقائق".

المصدر: RT