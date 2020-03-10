سوريا.. التحضير لإدخال الطريق الدولي اللاذقية-حلب في الخدمة (صور)

بدأت سلطات محافظة اللاذقية السورية بفتح الطريق الدولية مع حلب تمهيدا لاستئناف حركة مرور المواطنين من خلاله.

وقال مدير فرع "مؤسسة المواصلات الطرقية" مطيع سلهب إن الورشات انتهت من إزالة العوائق عن محور الطريق حتى جسر قرية كفريا، وتتابع أعمالها حتى عقدة العوينات التي تبعد تقريبا نحو 37 كم عن مدخل اللاذقية، من أجل إعادة تأهيل الطريق وفتحه بالكامل أمام حركة السير.

#عاجل

مراسل سانا: الورش الفنية تبدأ إزالة السواتر والعوائق على مدخل الطريق الدولي #اللاذقية_حلب من جهة اللاذقية تمهيداً لوضعه في الخدمة pic.twitter.com/VmKLwKhAXT — سانا عاجل (@SanaAjel) March 10, 2020

يشار إلى أن طريق اللاذقية-حلب الحيوي والمعروف بـ "إم 4" يربط محافظتي اللاذقية وحلب عبر إدلب.

المصدر: "سانا"