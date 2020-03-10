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سوريا.. التحضير لإدخال الطريق الدولي اللاذقية-حلب في الخدمة (صور)

أخبار العالم العربي

سوريا.. التحضير لإدخال الطريق الدولي اللاذقية-حلب في الخدمة (صور)
AFP Omar HAJ KADOUR
طريق حلب اللاذقية -أرشيف-
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بدأت سلطات محافظة اللاذقية السورية بفتح الطريق الدولية مع حلب تمهيدا لاستئناف حركة مرور المواطنين من خلاله.

وقال مدير فرع "مؤسسة المواصلات الطرقية" مطيع سلهب إن الورشات انتهت من إزالة العوائق عن محور الطريق حتى جسر قرية كفريا، وتتابع أعمالها حتى عقدة العوينات التي تبعد تقريبا نحو 37 كم عن مدخل اللاذقية، من أجل إعادة تأهيل الطريق وفتحه بالكامل أمام حركة السير.

يشار إلى أن طريق اللاذقية-حلب الحيوي والمعروف بـ "إم 4" يربط محافظتي اللاذقية وحلب عبر إدلب.

المصدر: "سانا"

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