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محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان

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محمد بن زايد: الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان
Reuters
ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان
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شدد ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، على أن الإمارات ترفض أي مساس بأمن السودان.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية، فقد أجرى محمد بن زايد اليوم الثلاثاء، اتصالا هاتفيا مع رئيس وزراء السودان عبد الله حمدوك للاطمئنان على صحته وسلامته إثر محاولة الاغتيال التي تعرض لها يوم أمس الاثنين.

وأضافت أن ولي عهد أبوظبي أكد "رفض الإمارات لأي مساس بأمن السودان واستقراره، مجددا وقوف أبو ظبي بجانب الخرطوم خلال المرحلة المفصلية التي يمر بها".

ونجا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من محاولة اغتيال يوم الاثنين في العاصمة الخرطوم.

وقالت وسائل إعلام سودانية إن محاولة الاغتيال تمت عبر سيارة مفخخة استهدفت موكبه.

المصدر: RT + وكالات

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