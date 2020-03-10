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هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة

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هبوط اضطراري لطائرة تركية في مطار القاهرة
Reuters
طائرة تركية
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هبطت طائرة تركية قادمة من جنوب إفريقيا في طريقها إلى مطار إسطنبول الدولي اضطراريا بمطار القاهرة الدولي.

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واضطرت الطائرة للهبوط لإنقاذ حياة راكب بريطاني أصيب بأزمة قلبية أثناء تحليقها فوق الأجواء المصرية، وتم نقله إلى مستشفى هليوبوليس لتلقي العلاج.

وقالت مصادر طبية بالمطار وفقا لوسائل إعلام مصرية إن برج المراقبة تلقى إشارة من قائد الطائرة يطلب فيها السماح له بالهبوط اضطراريا بالمطار، وتجهيز سيارة إسعاف لنقل راكب بريطاني الجنسية أصيب بأزمة قلبية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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