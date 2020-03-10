البنتاغون: نعمل على إرسال منظومات دفاع جوي للعراق لحماية الجنود الأمريكيين من إيران

قال البنتاغون إن الولايات المتحدة سترسل منظومات دفاع جوية إلى العراق لحماية العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك، مؤكدا عزمه القضاء على "الأنشطة الخبيثة لإيران" في هذا البلد.

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيت ماكينزي، خلال جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة لمجلس النواب الأمريكي: "نحن الآن قيد عملية إيصال منظومات الدفاع الجوي إلى العراق على وجه الخصوص لحماية أنفسنا من أي هجوم إيراني آخر".

وأوضح ماكينزي: "استراتيجية الأمن القومي تنص على عملنا مع الشركاء لحرمان النظام الإيراني من أي سبل محتملة للحصول على أسلحة نووية والقضاء على النفوذ الإيراني الخبيث".

وشدد ماكينزي على أن "هذه المهمة ليست سهلة لأن إيران مصرة وتعمل على زيادة ترساناتها للصواريخ الباليستية بصرف النظر عن الإدانات الدولية"، متهما طهران بأنها "لا تزال أكبر دولة داعمة للإرهاب في العالم".

وأشار القائد العسكري الأمريكي إلى أن المعطيات الاستخباراتية الأمريكية تؤكد نية إيران "مواصلة أنشطتها المضرة"، مؤكدا ضرورة أن تكون القوات الأمريكية جاهزة لردع إيران من استخدام العنصر العسكري في مواجهة الولايات المتحدة.

وأعلن البنتاغون، في وقت سابق، أنه يعمل على إقناع الحكومة العراقية بضرورة منح الموافقة على نشر منظومات دفاع جوي من طراز "باتريوت" على أراضي البلاد لتعزيز القدرات الدفاعية الأمريكية على خلفية الهجوم الصاروخي الإيراني المنفذ يوم 8 يناير.

المصدر: وكالات