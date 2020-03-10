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الحكومة المصرية تضطر لتعطيل الدراسة ليوم واحد

أخبار العالم العربي

الحكومة المصرية تضطر لتعطيل الدراسة ليوم واحد
Reuters
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قررت الحكومة المصرية تعطيل الدراسة في جميع المدارس والجامعات في البلاد يوم غد الخميس بسبب تردي الأحوال الجوية.

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خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من منخفض
خبراء الأرصاد الجوية في مصر يحذرون من منخفض "التنين"

وذكر تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة في أنحاء البلاد، الذي أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال نهاية الأسبوع.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة المصرية نادر سعد، أن قرار تعطيل الدراسة يأتي "بعد توقعات بهطول مطري رعدي شديد الغزارة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس"، تصل إلى حد السيول في سيناء ومدن خليج السويس، ومناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وجنوب البلاد، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة وتصل إلى حد العاصفة، مؤكدا أن هذه الأجواء "غير طبيعية".

وكان خبراء الطقس قد حذروا من منخفض خطير سيضرب 8 دول يسمى بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن"، سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

وأوضح الخبراء أن المنخفض سيضرب عدة دول منها "مصر وعمان وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والعراق وتركيا".

المصدر: وكالات

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