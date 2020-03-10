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ميركل تستقبل حفتر وتشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا

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ميركل تستقبل حفتر وتشدد على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا
Reuters
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر
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استقبلت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء في العاصمة برلين، لإجراء محادثات حول الوضع في ليبيا.

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الرئاسة الفرنسية: حفتر أكد خلال اجتماع مع ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار
الرئاسة الفرنسية: حفتر أكد خلال اجتماع مع ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار

وقال ناطق باسم الحكومة الألمانية إن ميركل أكدت لحفتر على الحاجة إلى وقف إطلاق النار، مضيفة أنه ما من حل عسكري ممكن للصراع الدائر في البلاد.

وكان "الجيش الوطني الليبي" أفاد أمس الاثنين بأن قائده العام بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

بدورها، قالت الرئاسة الفرنسية إن حفتر أكد خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه ملتزم بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا.

المصدر: "رويترز"

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