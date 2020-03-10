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الصحة الإماراتية تعلن تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة الإماراتية تعلن تعافي 5 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا
Reuters
الإمارات
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عن تعافي 5 حالات جديدة لمصابين من جنسيات مختلفة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وأضافت الوزارة في بيان أن عدد من تعافي من الفيروس في الإمارات بلغ 17 شخصا.

وأوضحت أن الحالات التي تماثلت للشفاء، تعود لجنسيات مختلفة، وشملت 3 أشخاص من الإمارات وشخصا من مصر والمغرب.

وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن تعامل الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، مبينة في السياق أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية.

إلى ذلك، أكدت الصحة الإماراتية أن التطبيق الفعال للإجراءات الاحترازية كشف عن إصابة 15 شخصا بفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنهم كانوا جميعا في الحجر الصحي، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 74 حالة.

ونصحت الصحة الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

وأوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

كما نصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة والمجالس، وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.

المصدر: RT

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