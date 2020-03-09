"الجيش الوطني الليبي": حفتر يلتقي ماكرون في قصر الإليزيه

أفاد "الجيش الوطني الليبي" بأن قائده العام، المشير خليفة حفتر، بدأ محادثات مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه.

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وقال المكتب الإعلامي لقيادة "الجيش الوطني الليبي"، في بيان أصدره اليوم الاثنين، إن حفتر وصل إلى قصر الإليزيه لإجراء محادثات مع ماكرون "بدعوة رسمية" من الرئيس الفرنسي، "للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية".

وأضاف مكتب حفتر أن "الرئاسة الفرنسية نظمت استقبالا رسميا بحضور الرئيس الفرنسي ورئيس أركان الجيش الفرنسي ووزيري الدفاع والداخلية بالحكومة الفرنسية، وعدد من القيادات العسكرية بالجيش الفرنسي".

وبحسب بيان، "أشاد الرئيس الفرنسي بالدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة العربية الليبية في دعم عمليات مكافحة الإرهاب، مؤكدا على دعمه التام لتلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في كامل المنطقة".

#القيادة_العامة

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بدعوةٍ رسميةٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ؛ وصل #القائد_العام المُشير أركان حرب / خليفة أبوالقاسم حفتر صباح اليوم إلى قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس وذلك للتباحث في آخر مستجدات مكافحة الإرهاب والهجرة الغير شرعية .. — مكتب الاعلام القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية (@AlamAlGhaid) March 9, 2020

وقبل ذلك أجرى حفتر، وفق مكتبه الإعلامي، لقاء مع وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، على هامش "زيارته الرسمية إلى باريس".

ويأتي هذا البيان بعد أن نفى مصدر في الإليزيه وصول قائد "الجيش الوطني الليبي" إلى العاصمة الفرنسية، ردا على تقارير إعلامية قالت إنه سيلتقي ماكرون.

المصدر: RT