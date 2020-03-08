الصحة التونسية تعلن تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الأحد، تسجيل إصابة ثانية مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان إن الإصابة الثانية المؤكدة "مستوردة" وتعود لمواطن تونسي عمره 65 عاما، قادم من إيطاليا.

وأضافت أنه قد تم وضعه بوحدة العزل بقسم إستشفائي جامعي.

جدير بالذكر أن تونس أعلنت في 2 مارس تسجيل أول إصابة مؤكدة.

وأفادت وزارة الصحة يوم السبت، بأن مصالحها المختصة تواصل متابعة تطور انتشار فيروس كورونا المستجد على المستوى العالمي بصفة مستمرة، مشيرة إلى أن العدد الإجمالي للتحاليل التي تم إجراءها حتى يوم السبت بلغ 136 تحليلا.

من جهة أخرى، أشارت الوزارة إلى أن عدد الأشخاص الذين تم وضعهم في العزل الصحي الذاتي تجاوز 2000 شخص إجمالا، وأكمل أكثر من 700 شخص فترة العزل الصحي.

المصدر: RT