مصر.. وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الأحد، عن وفاة أول حالة لمواطن ألماني الجنسية مصاب بفيروس الكورونا المستجد.

وأوضح خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المواطن الألماني يبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة.

وأضاف أنه توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء يوم وصوله، الجمعة 6 مارس، لتلقي الرعاية الطبية، وتم إجراء الفحوصات اللازمة له وسحب العينة والتى جاءت إيجابية لفيروس كورونا المستجد يوم السبت 7 مارس، وتم وضعه فى الرعاية المركزة نظرا لأنه يعاني من ضيق في التنفس ناتج عن إلتهاب رئوي حاد.

وأشار مجاهد إلى أن المواطن الألماني رفض نقله إلى مستشفى العزل المخصص.

المصدر: RT