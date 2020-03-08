ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان إلى 32

سجل لبنان اليوم الأحد، 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 32.

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وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، أن عدد المصابين بفيروس كورونا في لبنان بلغ 32، وضع 29 منهم مستقر، و3 في وضع حرج.

ولفت التقرير إلى أن مستشفى رفيق الحريري الجامعي استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 100 حالة، خضعت جميعها للكشوفات الطبية اللازمة، وقد احتاجت 19 حالة منها إلى دخول الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الطبيب المراقب، فيما يلتزم الباقون الحجر المنزلي، مضيفا أن فحوصات مخبرية أجريت لـ 116 حالة، جاءت نتيجة 112 منها سلبية، و4 حالات إيجابية.

وكانت السلطات اللبنانية، قررت استمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها ودور الحضانة بالإقفال حتى 14 مارس.

كما قررت إغلاق مراكز الترفيه، مثل الأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، والمؤتمرات وغيرها.

وطلبت لجنة متابعة الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، من المواطنين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والالتزام بالإرشادات الصحية خصوصا في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والاحتكاك المباشر.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام