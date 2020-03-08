ممثل الأمم المتحدة في لبنان: بيان رئيس الحكومة يفتح الباب لخروج البلاد من أزمتها

قال الممثل الخاص للأمم المتحدة في لبنان، إن بيان رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب الذي أعلن من خلاله تعليق سداد ديون بلاده من اليوروبوندز، "صادق ويفتح الطريق للخروج من الأزمة".

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وكتب الممثل الأممي الخاص في لبنان يان كوبيتش، عبر صفحته الخاصة على "تويتر": "إن بيان رئيس الوزراء حسان دياب حول فشل النموذج الاقتصادي السابق صادق ويفتح الطريق للخروج من الأزمة. أنا أشجع الدائنين على العمل مع الحكومة لتجنب التخلف عن السداد بشكل غير منظم بعد تعليق دفع سندات اليورو بتاريخ 9 مارس".

1/2 Honest statement of PM @Hassan_B_Diab about the failure of the previous economic model opens the way out of the crisis. I encourage creditors to work with the government to avoid disorderly default following the suspension of the 9 March Eurobonds payment... — Jan Kubis (@UNJanKubis) March 8, 2020

وكان دياب أعلن السبت، أن لبنان سيتخلف عن سداد ديون مستحقة عليه بالعملة الأجنبية، داعيا إلى الانخراط في مفاوضات مع الدائنين لإعادة هيكلة هذه الديون.

وقال دياب إننا ندفع اليوم ثمن السياسات الاقتصادية في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه لم يعد ممكنا الاستمرار بالاستدانة لتمويل واقع الفساد وحان الوقت لاسترجاع الثقة بالدولة.

وأكد رئيس الحكومة اللبناني أن "لبنان يمر في مرحلة دقيقة من تاريخه، مشددا على أن "الرهان اليوم على اللبنانيين في خوض معركة استقلال جديدة للتحرر من عدو يمارس السطو على حاضر اللبنانيين ومستقبلهم".

المصدر: RT