مسؤول سوداني: تدويل قضية سد "النهضة" لا يمكن أن يوقف مشروعه

قال أمين عام هيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم السودانية، تيجاني آدم، إن تدويل قضية سد "النهضة" الإثيوبي لا يمكن أن يوقف مشروعه، وأن ذلك سيعقد الأمور وسيؤخر الحلول المرجوة.

ونوه تيجاني آدم، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإثيوبية نشرت اليوم الأحد، إلى أنه لا يتفق مع تدويل قضية سد "النهضة".

وأشار أمين عام هيئة الطاقة والتعدين والكهرباء والتنظيم إلى أن تدخل الأطراف الأخرى سيعقد الأمور بدلا من تسهيل الحوار لحل المشكلات، "ولذلك، أنا ضد تدويل هذا الملف".

إقرأ المزيد

وأوضح آدم أن تدويل قضية سد "النهضة" لا يفيد البلدان المعنية في هذا الشأن، وأن تدخل الأطراف الدولية في هذا الملف سيؤجل الحلول ولن يوقف المشروع، وتابع قائلا "أنا أتفق مع موقف الإثيوبيين".

وصرح آدم "أنا مسلم، وفي الإسلام يجب أن تبحث دائما عن مصلحة جيرانك، ولكن أيضا لا تنسى نفسك".

وأكد أن لإثيوبيا الحق الكامل في استغلال مواردها الطبيعية وبناء سدها، قائلا: "بما أن أصل النهر من إثيوبيا، فدع شعب إثيوبيا يأخذ احتياجاته، ثم يذهب الباقي إلى السودان والباقي يذهب إلى مصر.. هذه هي الحلول الصحيحة، لذلك ستصل الدول الثلاث إلى حل وسط".

وأفاد المسؤول السوداني بأنه يتعين على البلدان الثلاثة العمل معا على نحو مناسب للاستفادة من سد "النهضة لأنه أحد الإمكانات الطبيعية التي يمكن أن تلبي الطلب المتزايد على الكهرباء.

وقال تيجاني "إثيوبيا التي تقوم ببناء السد، عليها حل الخلافات من خلال المحادثات الثلاثية فقط، فليكن الحديث بين البلدان الثلاثة، وأنا متأكد من قدرتنا على الوصول إلى الحل الأمثل".

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية