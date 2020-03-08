مصر.. اتحاد الغرف التجارية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ورئيس غرفة القاهرة، إبراهيم العربي، عن الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية على مستوى البلاد لاستقبال شهر رمضان.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع اليوم الأحد، عن وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم.

وأشاد إبراهيم العربي بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين والزراعة والمحافظات المختلفة.

وطمأن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين على استقرار السوق، مشيرا إلى وجود تكاتف كبير وتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بغرفة السويس، ضمن خطة رئيس الاتحاد لدعم الغرف التجارية على مستوى البلاد وذلك من خلال سلسلة جولات في المحافظات المختلفة لزيادة دور الغرف التجارية ودعم منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لمساندة الاقتصاد القومي.

المصدر: اتحاد الغرف التجارية في مصر