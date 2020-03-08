 
مباشر
عاجل
السلطات الإيطالية: تسجيل 103 حالات وفاة جديدة جراء فيروس كورونا في منطقة لومبارديا خلال يوم واحد

مصر.. اتحاد الغرف التجارية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

أخبار العالم العربي

مصر.. اتحاد الغرف التجارية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان
RT
مصر.. اتحاد الغرف التجارية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/neo5

أعلن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في مصر ورئيس غرفة القاهرة، إبراهيم العربي، عن الاستعدادات المبكرة للغرف التجارية على مستوى البلاد لاستقبال شهر رمضان.

وكشف رئيس اتحاد الغرف التجارية خلال اجتماع اليوم الأحد، عن وجود حالة طوارئ بالغرف التجارية وترتيبات كبيرة لتنظيم معارض السلع المختلفة لدعم المواطنين خلال شهر رمضان، وهو دور مجتمعي مهم لمنتسبي الغرف التجارية متعارف عليه بشكل مستمر ويزيد في الموسم.

وأشاد إبراهيم العربي بدور الحكومة في ضبط السوق من خلال آلياتها التي توفر السلع المختلفة سواء من خلال المجمعات الاستهلاكية أو منافذ البيع المختلفة للقوات المسلحة وزارتي التموين والزراعة والمحافظات المختلفة.

وطمأن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المواطنين على استقرار السوق، مشيرا إلى وجود تكاتف كبير وتنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق المصلحة العامة.

ويأتي اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بغرفة السويس، ضمن خطة رئيس الاتحاد لدعم الغرف التجارية على مستوى البلاد وذلك من خلال سلسلة جولات في المحافظات المختلفة لزيادة دور الغرف التجارية ودعم منتسبيها من تجار وصناع ومؤدي خدمات لمساندة الاقتصاد القومي.

مصر.. اتحاد الغرف التجارية يعلن حالة الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

المصدر: اتحاد الغرف التجارية في مصر

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا