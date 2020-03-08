الحجر الصحي في سلطنة عمان على القادمين من مصر بسبب كورونا

أعلنت سلطنة عمان، اليوم الأحد، تطبيق الحجر الصحي المنزلي وفي المستشفى، على القادمين من مصر، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية، في بيان أن القرار جاء "بناء على المستجدات والمعطيات للوضع الوبائي لمرض فيروس كورونا العالمي والإقليمي"​​​.

وشددت الوزارة، على ضرورة تواصل القادمين من مصر، خلال الأسبوعين الماضيين، مع مركز الاتصال بالوزارة، في حال ظهور أعراض التهابات تنفسية، وتطبيق الحجر المنزلي.

وذكرت وزارة الصحة العمانية، الخميس الماضي، أن العدد الكلي للحالات المصابة بكورونا المسجلة في السلطنة بلغ 16 حالة، 15 منها مرتبطة بالسفر إلى إيران وواحدة مرتبطة بالسفر إلى إيطاليا.

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وفرضت دول مجلس التعاون الخليجي، إجراءات احترازية للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، من بينها منع مواطني الدول المنتشر فيها المرض من دخول أراضيها، حتى ولو كانوا يحملون تأشيرات دخول سارية المفعول.

وكانت السلطات الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية، في 31 ديسمبر الماضي، عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا المستجد" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول، وسجلت عشرات حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

المصدر: سبوتنيك