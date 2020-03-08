مسيرات حاشدة في العراق بمناسبة عيد المرأة العالمي (فيديو)

خرجت مئات العراقيات والعراقيين، اليوم الأحد، إلى شوارع البلاد للمشاركة في مسيرة حاشدة بمناسبة عيد المرأة العالمي.

وفي بغداد، توجه المشاركون في مسيرة يوم المرأة، التي شملت بالدرجة الأولى طالبات من الجامعات والكليات، إضافة إلى أعداد كبيرة من الشباب المحليين، إلى ساحة التحرير وسط العاصمة، وهم يرددون شعارات وأغان تدعم حقوق النساء كما رفعوا شعارات سياسية ضد السلطات.

وجرى جانب من هذه المظاهرة داخل نفق التحرير، حيث احتشد مئات الشباب، فيما قال بعض المشاركين إن المسيرة تأتي كذلك استمرارا لموجة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات في العراق والتي تتواصل منذ أكتوبر 2019.

المصدر: RT