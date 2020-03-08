وزارة التعليم ووكالة الغوث في قطاع غزة تعلقان الدراسة حتى نهاية الأسبوع الحالي

قررت وزارة التربية والتعليم في قطاع غزة مساء اليوم الأحد، تعليق الدراسة في المدارس ورياض الأطفال حتى نهاية الأسبوع الحالي.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أن الدراسة ستستأنف كالمعتاد يوم السبت القادم بتاريخ 14 مارس 2020، في حال لم يطرأ أي مستجدات.

وفي السياق ذاته، قررت وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في القطاع، إغلاق جميع مدارس الوكالة حتى نهاية الأسبوع الحالي كإجراء احترازي.

وأوضحت الوكالة أنها ستقوم بإعادة تقييم الأمور مساء يوم الخميس لاتخاذ القرار بشأن الدوام الأسبوع القادم.

المصدر: وكالات