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قطر بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا: الخطر لا يزال منخفضا

أخبار العالم العربي

قطر بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا: الخطر لا يزال منخفضا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المصابين الجدد وافدون وتم وضعهم قيد الحجر الصحي التام في مركز الأمراض الانتقالية، مشددة على أن مؤشرات تفشي فيروس كورونا " كوفيد-19" الخطير في البلاد لا تزال منخفضة.

وتم إخضاع كل من كان يشارك المصابين الجدد في السكن للحجر الصحي، مع فحص جميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمرضى.

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وشددت وزارة الصحة القطرية أثناء مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت على أن الوضع المتعلق بانتشار الفيروس في قطر "مطمئن" وليست هناك حاجة إلى تعليق الدراسة الآن، موضحة أنه لم تسجل بعد أي إصابات داخل المجتمع القطري، وجميع المرضى وصلوا مؤخرا من إيران، وقد تم وضعهم قيد الحجر الصحي ولم يختلطوا بالمجتمع.

وأكدت الوزارة اتخاذ السلطات كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في جميع منافذ الدولة لمواجهة تفشي الفيروس، بما في ذلك فحص نحو 800 مسافر يوميا.

المصدر: RT

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