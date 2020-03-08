قطر بعد تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا: الخطر لا يزال منخفضا

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية، اليوم الأحد، عن تسجيلها ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أراضي البلاد، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 15 شخصا.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن المصابين الجدد وافدون وتم وضعهم قيد الحجر الصحي التام في مركز الأمراض الانتقالية، مشددة على أن مؤشرات تفشي فيروس كورونا " كوفيد-19" الخطير في البلاد لا تزال منخفضة.

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا 2019 (كوفيد-19) في دولة قطر لوافدين، ليصل بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى خمس عشرة حالة حتى الآنhttps://t.co/Q4VsPt54ez — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 8, 2020

وتم إخضاع كل من كان يشارك المصابين الجدد في السكن للحجر الصحي، مع فحص جميع الأشخاص الذين اختلطوا بالمرضى.

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وشددت وزارة الصحة القطرية أثناء مؤتمر صحفي عقدته أمس السبت على أن الوضع المتعلق بانتشار الفيروس في قطر "مطمئن" وليست هناك حاجة إلى تعليق الدراسة الآن، موضحة أنه لم تسجل بعد أي إصابات داخل المجتمع القطري، وجميع المرضى وصلوا مؤخرا من إيران، وقد تم وضعهم قيد الحجر الصحي ولم يختلطوا بالمجتمع.

وأكدت الوزارة اتخاذ السلطات كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في جميع منافذ الدولة لمواجهة تفشي الفيروس، بما في ذلك فحص نحو 800 مسافر يوميا.

د. عبداللطيف الخال: في دولة #قطر عدد الحالات المصابة بمرض #فيروس_كورونا ما زال منخفضا، فقد تم تشخيص 12 حالة حتى الآن، وجميع هذه الحالات من الناس الذين قدموا من الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية في الآونة الأخيرة، ويخضعون للعلاج في مركز الأمراض الانتقالية ووضعهم الصحي مستقر جداً pic.twitter.com/xrqNoWfNBi — وزارة الصحة العامة (@MOPHQatar) March 7, 2020

المصدر: RT