أسماء الأسد تشارك في افتتاح توسيع مشفى البيروني المتخصص بمعالجة الأورام (صور + فيديو)

شاركت أسماء الأسد، عقيلة الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، في احتفال جمعية "بسمة" بافتتاح التوسعة الأولى لها بمشفى البيروني الجامعي بدمشق ضمن الخطة الوطنية للتحكم بالسرطان.

وقالت أسماء الأسد إن "إعطاء الأطفال.. كل الأطفال أحسن فرصة للحياة.. هو حاجة وطنية وواجب وطني.. وهو حق كل طفل.. فما بالكم بالأطفال المصابين بالسرطان".

ونشرت الرئاسة السورية مقطع فيديو وصورا لأسماء الأسد وثقت زيارة عقيلة الرئيس السوري للمشفى.

المصدر: الرئاسة السورية