حميميم: 19 انتهاكا لوقف إطلاق النار في إدلب من قبل المسلحين

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اليوم السبت، أن المسلحين المتمركزين في محافظة إدلب (شمال غرب) انتهكوا 19 مرة نظام وقف إطلاق النار في المنطقة.

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وفي موجز صحفي، قال أوليغ جورافليوف، رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع ومقره قاعدة حميميم الجوية الروسية بريف اللاذقية، إنه "تم رصد 19 انتهاكا لنظام وقف الأعمال القتالية من قبل التشكيلات المسلحة غير الشرعية، خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وقال رئيس المركز، إن وحدات الشرطة العسكرية الروسية واصلت دورياتها في عدد من المسارات في محافظات حلب والرقة والحسكة السورية، إلى جانب قيام الطيران الحربي الروسي بدورية جوية في مسارات عدة انطلاقا من مطار مدينة القامشلي (شمال شرق سوريا).

وكان مركز المصالحة الروسي أفاد، أمس الجمعة، بأن المسلحين انتهكوا نظام وقف إطلاق النار 6 مرات.

جدير بالذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، توصلا الخميس الماضي في العاصمة الروسية موسكو، إلى حزمة قرارات لتخفيف التوتر في إدلب السورية تشمل إعلان وقف إطلاق نار في المنطقة اعتبارا من 00:01 من يوم 6 مارس، وإنشاء ممر آمن في مساحات محددة على الطريق "M4".

المصدر: وكالات روسية