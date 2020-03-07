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مراسلنا: الحكومة اللبنانية قررت بالإجماع التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية

أخبار العالم العربي

مراسلنا: الحكومة اللبنانية قررت بالإجماع التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية
Reuters Dalati Nohra
اجتماع عون وبري ودياب في القصر الجمهوري
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قال مراسلنا في لبنان، السبت، إن الحكومة قررت بالإجماع التخلف عن سداد مستحقات الديون السيادية.

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ومن المنتظر أن يتحدث رئيس الحكومة، حسان دياب إلى اللبنانيين في الساعات المقبلة، على أن يعلن تعثر لبنان في سداد الديون، ويطلب التفاوض مع الجهات الدائنة.

وأفادت مصادر لـ"رويترز" بأنه من المتوقع تشكيل مجموعة تضم ممثلين لدائني لبنان قريبا، مشيرة إلى أن معظم حاملي السندات اللبنانية يتفهمون أن البلد في موقف صعب.

وكانت الرئاسة اللبنانية قالت في بيان اليوم السبت بعد اجتماع رفيع المستوى في قصر بعبدا إن كبار قادة لبنان يعارضون سداد الديون المستحقة قريبا.

وحضر الاجتماع الرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء حسان دياب ورئيس البرلمان نبيه بري وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير.

وجاء في البيان الذي تلاه مدير عام الرئاسة، أنطوان شقير: "استنادا إلى الخيارات والتصورات المتاحة، قرر المجتمعون بالإجماع الوقوف إلى جانب الحكومة في أي خيار ستعتمده في مجال إدارة الديون باستثناء دفع الديون المستحقة".

المصدر: RT+رويترز

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