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تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)

أخبار العالم العربي

تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)
Reuters MOHAMAD TOROKMAN
إجراءات تعقيم داخل كنيسة في الضفة الغربية
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تستمر السلطات الفلسطينية بعمليات التعقيم في عدد من الكنائس والمساجد، بعدما أعلنت في وقت سابق تفعيل خطة الطوارئ في أريحا وبيت لحم والأغوار في مواجهة تفشي فيروس كورونا.

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وأفادت مراسلتنا في الضفة الغربية، بأن الكنائس والمساجد في بلدة الزبابدة جنوب جنين، شمال الضفة الغربية، خضعت اليوم إلى عمليات تعقيم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها السلطات لتفادي تفشي الفيروس.

تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)
RT
تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)
RT
تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)
RT
تعقيم المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينة تحسبا لكورونا(صور)
RT

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أوصت، في وقت سابق، بوقف استقبال المجموعات السياحية وإلغاء الحجوزات الفندقية، وإغلاق المؤسسات التعليمية والمساجد والكنائس لمدة 14 يوما، ووقف كافة النشاطات الاجتماعية والرياضية لمدة 14 يوما أيضا.

كما أصدرت توصيات في محافظة بيت لحم، منها تحويل بعض المراكز الطبية إلى مكان لفرز واستقبال الحالات المرضية المصابة بفيروس كورونا إلى مركز للحجر الصحي.

المصدر: RT

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