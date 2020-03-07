طهران: واشنطن تمنع إيصال المساعدات الطبية إلى إيران

أعلن دبلوماسي إيراني رفيع المستوى أن الولايات المتحدة تمنع إيصال المساعدات الطبية إلى إيران على خلفية تفشي فيروس كورونا في هذا البلد، متهما واشنطن بـ "استهداف" الشعب الإيراني.

خزانه داري #آمريكا اجازه انتقال دارو و تجهيزات پزشكي خريداري شده ايران براي مداواي بيماران مبتلا به #كرونا را نمي دهد. مقامات آمريكا به روشني دروغ مي گويند و هيچ تعليقي در #تحريم هاي انساني صورت نگرفته است. آنها #ايران و مردم ايران را هدف قرار داده اند. pic.twitter.com/bsGBQf7prV — H.amirabdollahian (@Amirabdolahian) March 7, 2020

وفي تغريدة على صفحته في "تويتر"، اليوم السبت، كتب حسين أمير عبد اللهيان، مساعد رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني للشؤون الخارجية، ونائب وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية: "لا تسمح وزارة الخزانة الأمريكية بنقل الأدوية والمعدات الطبية التي اشترتها إيران لعلاج المرضى المصابين بكورونا. من الواضح أن المسؤولين الأمريكيين يكذبون، ولا يوجد تعليق للعقوبات (الأمريكية المفروضة على إيران) لاعتبارات إنسانية. لقد استهدفوا إيران والشعب الإيراني".

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والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداد الولايات المتحدة لمساعدة إيران في مواجهة انتشار فيروس كورونا، في حال قبلت طهران بذلك. وجاء ذلك بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، بأن واشنطن عرضت على السلطات الإيرانية المساعدة لمواجهة انتشار كورونا، موضحا أن واشنطن تقدمت بهذا العرض من خلال السفارة السويسرية في طهران.

بدورها، وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا العرض بـ"المضحك"، وأنه لا يمثل سوى "لعبة سياسية".

المصدر: RT