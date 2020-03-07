إجراءات احترازية في دير الزور للتأكد من سلامة القادمين عبر البوكمال

نفذت مديرية صحة دير الزور السورية، عددا من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من بينها التأكد من سلامة القادمين من معبر البوكمال وتجهيز أقسام عزل للحالات المشتبه بها.

وأوضح مدير صحة دير الزور بشار شعيبي أن المديرية افتتحت نقطة طبية متنقلة عند المنفذ الحدودي بمدينة البوكمال لإجراء المسح الحراري للمسافرين القادمين من العراق، إضافة إلى تشكيل مجموعات وفرق تقص مزودة بأجهزة الكشف الحراري عن بعد ببعض المناطق.

ولفت شعيبي إلى أنه "في حال الاشتباه بأي حالة يتم عزلها مباشرة ونقلها إلى قسم العزل في مشفى الفرات ضمن مجمع الأسد الطبي بمدينة دير الزور، وهو عبارة عن طابق كامل مزود بكل التجهيزات الطبية اللازمة وله مدخل خاص لتجنب الاحتكاك بمراجعي المشافي".



وفي وقت سابق، أكدت منظمة الصحة العالمية "عدم تسجيل أي إصابة بالفيروس في سوريا، كما أعلنت وزارة الصحة السورية خطة وطنية لمكافحة كورونا والوقاية منه، تتضمن إجراءات احترازية على المعابر الحدودية وتخصيص مراكز للحجر الصحي وتجهيز مخابر الصحة العامة والتشبيك مع عدة جهات للترصد لأي حالات مشتبه بها".

سانا

المصدر: سانا