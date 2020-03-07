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كورونا.. الكويت تبدا بإجلاء مواطنيها من مصر

أخبار العالم العربي

كورونا.. الكويت تبدا بإجلاء مواطنيها من مصر
Reuters
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اتخذت الحكومة الكويتية خطوة في سبيل إجلاء مواطنيها من مصر بعد يوم من تعليق السلطات الكويتية حركة الطيران بين البلدين، على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأهابت الخارجية الكويتية في بيان جميع المواطنين الكويتيين المتواجدين في مصر، بالتواصل مع سفارة دولتهم لدى القاهرة عبر أرقام مخصصة للطوارئ، بهدف تنظيم عودتهم إلى وطنهم في أسرع وقت ممكن.

كما دعت الوزارة المواطنين المتواجدين في الدول الست الأخرى التي قررت السلطات الكويتية أمس تعليق حركة الطيران معها مؤقتا، وهي سوريا ولبنان والهند وبنغلاديش والفلبين وسيرلانكا، إلى التواصل هاتفيا مع سفارات بلادهم عبر أرقام هواتف مخصصة للطوارئ.

المصدر: RT

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