زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين في غزة

قامت زوارق بحرية إسرائيلية بمهاجمة مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر غزة، صباح اليوم السبت، بهدف منعهم من الصيد.

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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن الزوارق الإسرائيلية وجهت نيران أسلحتها الرشاشة وخراطيم المياه نحو مراكب الصيادين الفلسطينيين، التي كانت على بعد ثلاثة أميال بحرية قبالة شاطئ مدينة السودانية غرب مدينة غزة.

الأمر الذي دفع الصيادين الفلسطينيين إلى التوجه نحو الشاطئ، بسبب خوفهم من الإصابة، نظرا لما ألحقته الهجمات الإسرائيلية من أضرار في أحد المراكب.

وتشير الوكالة، أن جنود البحرية الإسرائيلية يتعمدون مهاجمة الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة، بشكل يومي، حيث يقومون بإطلاق النار عليهم واعتقالهم، وذلك في سبيل منعهم من ممارسة عملهم في مهنة الصيد.

المصدر: وفا