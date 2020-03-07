"مصر للطيران" تتخذ إجراء عقب قرار الكويت إلغاء رحلاتها إلى مصر

قررت شركة مصر للطيران إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت، وحتى إشعار آخر.

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وطالبت الشركة الركاب بمراجعة وتعديل حجوزاتهم في مكاتب الشركة أو الوكيل أو الموقع الإلكتروني.

ويأتي ذلك بعد القرار الصادر من السلطات الكويتية بوقف الرحلات الجوية بين الكويت و7 دول لمدة أسبوع، منها مصر وسوريا ولبنان، كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

و ترجو مصر للطيران من عملائها الكرام الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة او وكيلهم السياحي او من خلال موقعنا الإلكترونيhttps://t.co/FIhPtJ4yzj

لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بمركز الخدمة التليفونية الكول سنتر علي رقم ١٧١٧ من أى موبايل . — EGYPTAIR (@EGYPTAIR) March 7, 2020

المصدر: RT