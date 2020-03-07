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بثينة شعبان: الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب مؤقت ولمنطقة معينة

أخبار العالم العربي

بثينة شعبان: الاتفاق الروسي التركي بشأن إدلب مؤقت ولمنطقة معينة
مستشارة الرئاسة السورية بثينة شعبان
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قالت المستشارة السياسية في الرئاسة السورية بثينة شعبان، إن الاتفاق التركي الروسي بشأن إدلب، مؤقت ولمنطقة معينة واستكمال تنفيذ اتفاق سوتشي.

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ولفتت شعبان إلى أن هذا الاتفاق، هو جزء من مسارات سياسية وعسكرية ودبلوماسية عدة، مشيرة إلى أن تضحيات الجيش السوري فرضت الاتفاق الذي بموجبه يتم فتح طريقي (M4) و(M5) مع التأكيد على استمرار مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وكان الرئيسان الروسي والتركي توصلا الخميس الماضي إلى وثيقة مشتركة تتضمن الاتفاق على وقف إطلاق النار وإنشاء ممر آمن في إدلب، شمال غربي سوريا.

المصدر: سانا

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