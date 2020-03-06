فرنسا تدين الاعتداء أمام السفارة الأميركية في تونس

دانت فرنسا بشدة الاعتداء أمام السفارة الأميركية في تونس العاصمة، مؤكدة وقوفها إلى جانب تونس في محاربة الإرهاب.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية آنييس فون دير مول في بيان لها، اليوم الجمعة، إن "فرنسا تدين بشدة الاعتداء الذي نفذ اليوم أمام السفارة الأميركية في تونس العاصمة"​​​.

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وأضافت :"نقدم تعازينا لعائلة الشرطي الذي توفي ولكامل الشعب التونسي ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وأكدت فون دير مول على "تضامن" بلادها مع الشعب والسلطات التونسية ووقوفها إلى جانبهما في محاربة الإرهاب.

يذكر أن التفجير الانتحاري بالقرب من مقر سفارة الولايات المتحدة بالعاصمة التونسية أسفر عن مقتل أحد رجال الأمن وإصابة 4 آخرين بجروح، بالإضافة إلى إصابة مدني واحد.

المصدر: سبوتنيك