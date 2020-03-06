الصحة الإماراتية تعلن عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن حالتين أصيبتا سابقا بالفيروس تماثلتا للشفاء.

وأضافت أنهما تحملان الجنسية الصينية ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

شفاء حالتين جديدتين لمصابين بـ #فيروس_كورونا_المستجد من الجنسية الصينية ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات، ورصد 15 حالة جديدة#كوفيد_19#وزارة_الصحة_ووقاية_المجتمع_الإمارات — وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية - MOHAP UAE (@mohapuae) March 6, 2020

وكانت الإمارات قد دعت المواطنين والمقيمين الى ضرورة تجنب السفر نظرا لتفشي فيروس كورونا في عدة دول، كما أعلنت عن تعطيل المدارس لمدة شهر في إطار إجراءاتها الاحترازية.

المصدر: RT