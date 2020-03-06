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الصحة الإماراتية تعلن عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

الصحة الإماراتية تعلن عن 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا
Reuters
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أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، مساء اليوم الجمعة، رصد 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تغريدة على "تويتر" إن حالتين أصيبتا سابقا بالفيروس تماثلتا للشفاء.

وأضافت أنهما تحملان الجنسية الصينية ليصبح إجمالي الحالات المتعافية 7 حالات.

وكانت الإمارات قد دعت المواطنين والمقيمين الى ضرورة تجنب السفر نظرا لتفشي فيروس كورونا في عدة دول، كما أعلنت عن تعطيل المدارس لمدة شهر في إطار إجراءاتها الاحترازية.

المصدر: RT

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