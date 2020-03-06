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واشنطن تعرقل مسودة بيان لمجلس الأمن يدعم الاتفاق الروسي التركي حول إدلب 

أخبار العالم العربي

واشنطن تعرقل مسودة بيان لمجلس الأمن يدعم الاتفاق الروسي التركي حول إدلب 
Reuters BRENDAN MCDERMID
جلسة لمجلس الأمن الدولي حول سوريا
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كشفت مصادر مطلعة في الأمم المتحدة أن الولايات المتحدة عرقلت مسودة بيان لمجلس الأمن الدولي يدعم الاتفاق الروسي التركي حول وقف إطلاق النار في إدلب.

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ونقلت وسائل إعلام عدة عن مصادر دبلوماسية، أن الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق الفيتو في مجلس الأمن، عارضت خلال مشاورات مغلقة بشأن إدلب، مسودة بيان تقدمت بها روسيا تأييدا للاتفاق مع تركيا.

من جانبه، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في تصريح أدلى بها بعد الجلسة، أن الوفد الروسي أبلغ نظراءه بفحوى الاتفاق حول وقف إطلاق النار في إدلب.

وأشار نيبينزيا إلى أن معظم أعضاء مجلس الأمن "دعموا بدرجات مختلفة" هذه المبادرة، مبينا: "كنا نريد إقرار بيان صحفي مشترك، لكن هذا الأمر بات مستحيلا بسبب موقف وفد واحد".    

ورفض المندوب الروسي الكشف عن الجهة التي عرقلت تبني البيان، قائلا إنه يعتبر فعل ذلك "أمرا غير صحيح"، لكن تقارير إعلامية مختلفة أكدت أن الوثيقة لم يتم إقرارها بسبب رفض الوفد الأمريكي.

المصدر: وكالات

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