السلطات الإيطالية: ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في إيطاليا إلى 197 حالة

أعلنت السلطات الإيطالية عن ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا داخل إيطاليا من 148 إلى 197 حالة، في غضون يوم واحد.

وقالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، في بيان نشرته اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات في إيطاليا حتى مساء الجمعة ارتفع بمقدار 49 حالة جديدة ليصل إلى 197 شخصا، في أكبر تزايد يومي لهذا الرقم منذ رصد وصول النوع الجديد من فيروس كورونا إلى البلاد منذ أسبوعين.

وأوضحت الوكالة أن العدد العام للمصابين بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا بلغ في إيطاليا 4636 حالة بعد أن سجل مستوى 3858 إصابة حتى مساء الخميس، مشيرة إلى أن عدد المرضى الذين تفاعوا وصل إلى 523 شخصا.

وتعتبر إيطاليا من الدول الأكثر إصابة بالنوع الجديد لفيروس كورونا إلى جانب الصين، التي تعد مصدرا لهذه السلالة، وكذلك إيران وكوريا الجنوبية.

المصدر: وكالات