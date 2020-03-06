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وزارة الصحة بغزة: القطاع خال تماما من فيروس كورونا

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وزارة الصحة بغزة: القطاع خال تماما من فيروس كورونا
Reuters Ibraheem Abu Mustafa
طاقم طبي فلسطيني في معبر رفح
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الجمعة، أن القطاع خال تماما من فيروس كورونا المستجد.

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وأكدت الوزارة أنها "تواصل تنفيذ اجراءاتها الوقائية في وجه خطر انتقال العدوى إلى سكان القطاع".

فيما أعلنت الجامعة الإسلامية بغزة عن تعليق الدوام الأكاديمي والإداري، اعتبارا من يوم السبت، وتشكيل لجنة طوارئ للمتابعة ومواجهة التحديات.

كما أكدت الجامعة استعدادها للتعاون مع الجهات الطبية المختصة لمواجهة أية مخاطر صحية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في الضفة الغربية، في تقريرها اليومي حول مرض كورونا، أن عدد حالات الحجر الصحي المنزلي في فلسطين بلغ 120. وبحسب التقرير فإن عدد الحالات الموجودة حاليا في الحجر الصحي الخاص في الأكاديمية بأريحا بلغ 3 حالات، إضافة إلى 5 حالات في الحجر الصحي بمعبر رفح.

وجددت الوزارة التأكيد على تشخيص 7 حالات إصابة بمرض كورونا في فلسطين حتى إصدار التقرير.

وأشارت إلى أن 355 فحصا تم إجراؤها لعينات مشتبه بإصابتها بمرض كورونا من المحافظات الشمالية والجنوبية في مختبر وزارة الصحة العامة المركزي منذ 20 يناير الماضي، وكانت جميعها سلبية أي أنها غير مصابة بالفيروس باستثناء الإصابات السبع.

كما أكدت الوزارة أن طواقمها سحبت عينات لأشخاص خالطوا حالات مصابة في كل من بيت لحم وأريحا ونابلس.

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