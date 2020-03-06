22 إصابة بفيروس كورونا في لبنان والسلطات تمدد غلق المدارس والجامعات

مددت السلطات اللبنانية، الجمعة، إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية ودور الحضانة حتى 14 مارس، كإجراء احترازي تحسبا من تفشي فيروس كورونا.

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وقررت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا في لبنان، بعد اجتماع عقدته اليوم، استمرار التزام المؤسسات التعليمية الرسمية والخاصة بكافة مراحلها ودور الحضانة بالإقفال حتى 14 مارس.

كما قررت إغلاق مراكز الترفيه، مثل الأندية الرياضية، والملاهي الليلية، ودور السينما، والمعارض، والمسارح، والمؤتمرات وغيرها.

وطلبت اللجنة من اللبنانيين تفادي الأماكن المكتظة والتجمعات والالتزام بالإرشادات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة العامة خصوصا في ما يتعلق بالمسافة الآمنة بين الأشخاص والاحتكاك المباشر، بما يضمن السلامة العامة والتخفيف من إمكانية إنتشار الفيروس.

وقررت كذلك، التواصل مع المراجع الدينية لمعالجة مسألة التجماعات في دور العبادة، وإعادة تعميم الإجراءات المتعلقة بحركة الدخول والخروج من وإلى لبنان عبر كافة المعابر(جوية، برية، بحرية)، مع توضيح الإجراءات المعتمدة في ما يتعلق بالفيروس في مطار رفيق الحريري الدولي.

وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للإصابات في لبنان ارتفع إلى 22 حالة.

وقال وزير الصحة اللبناني حمد حسن، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن تطورا غير محسوب حصل في الـ48 ساعة الماضية بشأن تفشي كورونا في لبنان، مشيرا إلى أن حالات الإصابة بالفيروس تسربت إلى لبنان، من بلدان غير مصنفة على أنها موبوءة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت إن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم وصل إلى 100 ألف، مشيرة إلى أنها تعمل على تطوير لقاحات، لكنها قالت إنه من غير المتوقع أن يختفي الفيروس في الصيف.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية