الداخلية التونسية: العملية الإرهابية استهدفت تشكيلات أمنية في منطقة البحيرة 2

قال الناطق باسم الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، إن العملية الإرهابية استهدفت تشكيلات أمنية بالقرب من السفارة الأمريكية في منطقة البحيرة 2.

وأضاف "أن العملية الإرهابية الجبانة واليائسة تدل على هزيمة واندحار العناصر الإرهابية أمام نجاحات مؤسساتنا الأمنية والعسكرية".

وشدد المتحدث على أن العملية الانتحارية تزيد قوات الأمن إصرارا على مطاردة كل بقايا الإرهابيين أينما كانوا ودون هوادة.

يتبع..