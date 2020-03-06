الاتحاد الأوروبي يعقد في أواخر يونيو المقبل مؤتمرا حول دعم سوريا والمنطقة

كشف المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على عقد مؤتمر حول دعم سوريا، في أواخر شهر يونيو المقبل.

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وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب: "لقد وافقنا على عقد مؤتمر لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في يومي 29-30 يونيو في بروكسل"​​​.

وتوقع المسؤول أن يعطي المؤتمر الذي سيجمع، بحسبه، "جزءا كبيرا من المجتمع الدولي"، الفرصة لتقديم دعم إنساني إضافي لسوريا والمنطقة.

المصدر: سبوتنيك