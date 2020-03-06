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الاتحاد الأوروبي يعقد في أواخر يونيو المقبل مؤتمرا حول دعم سوريا والمنطقة

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الاتحاد الأوروبي يعقد في أواخر يونيو المقبل مؤتمرا حول دعم سوريا والمنطقة
Reuters Julien Warnand / Pool via REUTERS
رئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل
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كشف المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد وافقوا على عقد مؤتمر حول دعم سوريا، في أواخر شهر يونيو المقبل.

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وقال بوريل، في مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مجلس وزراء الخارجية للاتحاد الأوروبي في العاصمة الكرواتية زغرب: "لقد وافقنا على عقد مؤتمر لدعم مستقبل سوريا والمنطقة في يومي 29-30 يونيو في بروكسل"​​​.

وتوقع المسؤول أن يعطي المؤتمر الذي سيجمع، بحسبه، "جزءا كبيرا من المجتمع الدولي"، الفرصة لتقديم دعم إنساني إضافي لسوريا والمنطقة.

المصدر: سبوتنيك

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