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وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين (صور)

أخبار العالم العربي

وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين (صور)
وزيرة الصحة المصرية
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أن وزيرة الصحة، هالة زايد، ستخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما، عقب عودتها من رحلة إلى الصين استمرت حوالي أسبوع .

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وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الوزيرة عادت الجمعة من رحلتها إلى بكين، بعدما سلمت الحكومة الصينية هدية، تتمثل بمستلزمات طبية وقائية.

وأكد أنه فور وصول الوزييرة، قام فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية بحقها والوفد المرافق لها، من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار مجاهد إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة وأعضاء الوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يوما وهي فترة حضانة الفيروس.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى أن زيارة الوزيرة زايد جاءت بهدف تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين، لتعزيز سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

المصدر: RT

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