الإمارات تنفي التقارير حول منع دخول المصريين لأراضيها بسبب كورونا

نفت السلطات الإماراتية تقارير تحدثت عن منع دخول المواطنين المصريين إلى الإمارات بسبب انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات، سيف السويدي، في حديث لصحيفة "الإمارات اليوم"، الخميس، إنه لم يتم إصدار أي قرار حول منع قبول حاملي الجنسية المصرية والمجنسين القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة فرعية حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا، مشددا على أن التقارير بشأن ذلك لا أساس لها من الصحة مطلقا.

وسجلت في الإمارات حتى مساء الخميس 28 حالة إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا دون رصد أي وفيات، فيما تم تسجيل 3 إصابات في مصر.

وسبق أن طالبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، بضرورة تجنب السفر للخارج نظرا للوضع الحالي وتفشي الفيروس في العديد من دول العالم.

وقالت وزارة الصحة الإماراتية، إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر.

المصدر: الإمارات اليوم + وكالات