أمير قطر يخصص 2 مليون دولار لمتضرري حادث مخيم النصيرات في قطاع غزة

خصص أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مبلغ 2 مليون دولار لمتضرري الحادث المأساوي الذي وقع اليوم الخميس في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة.

وأبلغ أمير قطر خلال اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، تخصيص المبلغ المذكور.

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وقد أجرى إسماعيل هنية، مساء الخميس، اتصالا مع الشيخ تميم، وذلك في أعقاب حادث مخيم النصيرات.

وأطلع هنية الشيخ تميم على "الأضرار التي خلفها الحريق الواسع، واستعرض حجم المأساة التي حلت، وما وقع من قتلى ومصابين".

وعبر رئيس حركة "حماس" عن "شكره لأمير قطر وتقديره لهذه اللفتة الإنسانية الكريمة".

وقتل 6 فلسطينيين وأصيب نحو 53 آخرين، اليوم الخميس، جراء حريق كبير شب داخل أحد المخابز في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأفاد مراسل RT بأن انفجار أنابيب غاز في مخبز وسط النصيرات، أدى إلى جرح العشرات، واحتراق عدد من السيارات، وتضرر عدد كبير من المحال التجارية المجاورة لمكان الانفجار في منطقة سوق النصيرات.

المصدر: RT