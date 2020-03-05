النائب العام اللبناني يوقف أمرا بتجميد أصول 20 بنكا

صرح مصدر قضائي لبناني مساء اليوم الخميس، بأن النائب العام غسان عويدات، أوقف أمرا بتجميد أصول 20 بنكا.

وبحسب مذكرة نشرت وكالة "رويترز" بعض تفاصيلها، فقد قال النائب العام اللبناني إن تجميد الأصول سيدخل البلاد وقطاعها المالي في فوضى.

وأفاد غسان عويدات بأن "السلطات المالية الدولية تنوي وباشرت في إيقاف التعامل مع المصارف والهيئات المالية اللبنانية"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

و اليوم الخميس.

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وكان النائب العام المالي اللبناني قد أصدر أمرا بتجميد أصول 20 بنكا وكذلك ممتلكات رؤسائها وأعضاء مجالس إداراتها.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" في وقت سابق، بأن قرر النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم وضع إشارة "منع تصرف" على أصول 20 مصرفا لبنانيا وإبلاغها إلى المديرية العامة للشؤون العقارية وأمانة السجل التجاري وهيئة إدارة السير والآليات وحاكمية مصرف لبنان وجمعية المصارف وهيئة الأسواق المالية.

كما عمم القاضي إبراهيم منع التصرف على أملاك رؤساء ومجالس إدارة هذه المصارف.

وكان النائب العام المالي اللبناني استمع مطلع الأسبوع، إلى إفادات 15 مسؤولا مصرفيا في شأن تحويل 2.3 مليار دولار إلى الخارج خلال الشهرين الأخيرين من العام 2019 رغم أزمة السيولة التي تشهدها البلاد والقيود المشددة على حركة الأموال.

المصدر: وكالات