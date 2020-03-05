حاكم دبي يرد على قرار القضاء البريطاني بحقه

اعتبر حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن الحكم الصادر عن القضاء البريطاني الذي جاء فيه أنه أمر بخطف 2 من بناته وعرض زوجته السابقة لحملة تخويف، يعرض فقط جانبا واحدا من القصة.

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وقال الشيخ محمد بن راشد، وهو رئيس مجلس النواب الإماراتي، في بيان أصدره اليوم الخميس فريق محاميه ونقلته وكالة "رويترز": "بصفتي رئيسا للحكومة، لم أتمكن من المشاركة في عملية تقصي الحقائق التي قامت بها المحكمة.. وأدى ذلك لإصدار حكم تقصي حقائق يخبر بالضرورة جانبا واحدا من القصة".

وشدد حاكم دبي على أن القرار الذي يسمح بنشر الأحكام المتعلقة بقضيته لا يصب في صالح حماية أبنائه "من التغطية الإعلامية"، لافتا إلى أن هذه الحماية "يتمتع بها الأطفال الآخرون في قضايا الأسرة في بريطانيا".

وأصدر القضاء البريطاني، في وقت سابق من الخميس، قرارا قال فيه إن آل مكتوم أمر باختطاف اثنتين من بناته، وهما شمسة ولطيفة، ونظم حملة تخويف ضد زوجته السابقة، الأميرة هيا بنت الحسين، وهي أخت العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني.

وأشارت "رويترز" إلى أن الإعلان عن قرار القاضي البريطاني أصبح مسموحا بعد رفع القيود عن نشر فحواه وجرى إثر رفض المحكمة العليا البريطانية السماح للشيخ محمد بتقديم الطعن على نشر الحكم.

وانتقلت الأميرة هيا إلى بريطانيا في يونيو 2019، حيث بادرت بنزاع قضائي مع زوجها السابق بسبب الحضانة على طفليهما، وخلال جلسة انعقدت في أواخر يوليو طلبت بنت الحسين، في أول ظهور علني لها منذ مغادرتها الإمارات، حماية أحد ولديها من الزواج القسري، كما دعت لإصدار أمر "بعدم التعرض" يحمي من المضايقة أو التهديدات.

وقال الطرفان في بيان آنذاك إن المعركة القانونية تتعلق برعاية الطفلين جليلة (11 عاما) وزايد (7 أعوام)، ولا تخص طلاقا أو أمورا مالية.

المصدر: رويترز + وكالات