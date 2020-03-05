مصدر عسكري لـRT: الجيش السوري تصدى لهجوم نفذته "جبهة النصرة" على مدينة سراقب وداديخ ومحيطها

قال مصدر عسكري لـRT، اليوم الخميس، إن الجيش السوري تصدى لهجوم من قبل مقاتلي "جبهة النصرة" على مدينة سراقب وداديخ و محيطها.

وأضاف المصدر العسكري السوري أن الطائرات المسيرة التركية استهدفت نقاطا للجيش السوري في سراقب، جنوب شرقي إدلب.

إلى ذلك، أفادت وكالة "سانا" بأن وحدات الجيش السوري واصلت عملياتها العسكرية ضد التنظيمات الإرهابية على محور جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ووجهت ضربات مركزة ضد تحصيناتهم وخطوط إمدادهم.

وتمكنت القوات السورية من دحر التنظيمات المسلحة من عدد من القرى والبلدات في منطقة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي، حيث نفذ الجيش عمليات مكثفة بسلاحي المدفعية والصواريخ ضد تلك المجموعات ونقاط تمركزهم على المحور الغربي والجنوبي الغربي لمدينة سراقب وتمكنت من دحرهم من قرى وبلدات جوباس وترنبة وداديخ وكفر بطيخ غرب الطريق الدولي حلب - دمشق.

المصدر: RT + وكالات