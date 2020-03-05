إجلاء 3 مصريين من مقاطعة هوبي الصينية على متن طائرة إماراتية

قامت السفارة المصرية في بكين بإجلاء ثلاثة مصريين عالقين في مقاطعة هوبي بالصين، الذين كان قد تعذر إجلائهم على متن الطائرة المصرية في 2 فبراير الماضي لأسباب مختلفة.

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وأكد سفير مصر في الصين محمد البدري، أن عملية الإجلاء تمت من خلال التنسيق بين وزارتي الخارجية بالدولتين، وبالتعاون بين السفارتين المصرية والإماراتية في بكين.

وأكد على أن المواطنين الثلاثة بصحة جيدة وأنه تم الاطمئنان عليهم بعد ترتيب كافة الإجراءات وتذليل كافة العقبات وهم على متن الطائرة.

وتابعت السفارة المصرية بأبوظبي استقبال العاصمة الإماراتية للمواطنين المصريين الثلاثة على متن الطائرة الخاصة التي خصصتها دولة الإمارات لإجلاء 205 شخص من رعايا عدة دول عربية.

تواصلت السفارة بأبوظبي كذلك مع المواطنين المصريين الثلاثة فور وصولهم للعاصمة الإماراتية، حيث أكدوا أنهم بحالة جيدة وأن الجانب الإماراتي قام بتوفير الرعاية الصحية لهم، إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية، مع توقعهم ألا تتعدى فترة إقامتهم هذه 25 يوما على أقصى تقدير، وجاري متابعة السفارة لحالتهم إلى حين الاطمئنان على حالتهم الصحية وعودتهم لأرض الوطن سالمين.

المصدر: RT