الإنتربول يلقي القبض على مواطن أردني في مصر بسبب ملايين الدنانير

قال موقع "الغد" الأردني إن جهاز الإنتربول الدولي ألقى القبض على مواطن أردني في مصر بعد هروبه إلى الخارج بعد عمليات احتيال بمبالغ وصلت إلى 23 مليون دينار.

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وأوضحت المصادر أن المواطن قام بإيهام رجال أعمال بتنفيذ مشاريع ضخمة تعمل على تنشيط الاقتصاد ودر الأرباح عليهم، بهدف الاحتيال عليهم وسرقة مبلغ 23 مليون دينار.

وبعد عملية الاحتيال قام المواطن الذي يحمل جنسية دولة الدومنيكان بالهرب إلى دبي ومنها إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليقوم بتغيير اسمه هناك لينتقل إلى تركيا ومنها إلى مصر.

وأشارت الصحيفة الأردنية إلى أن جهاز الإنتربول علم بأن المواطن قام بتغيير اسمه بغرض سهولة التنقل بين الدول، مشيرة إلى أنه تم تعميم اسم المتهم الجديد، ما سمح بإلقاء القبض عليه قبل أيام في مصر وتحويله إلى الأردن.

المصدر: موقع "الغد" الأردني