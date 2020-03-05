الكرملين: انضمام وفدي المحادثات للقاء الثنائي بين بوتين وأردوغان حول سوريا الذي استمر 3 ساعات

أفاد الكرملين بأن اللقاء الثنائي بين الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، حول سوريا استمر 3 ساعات، مشيرا إلى أن المحادثات تتواصل بمشاركة وفدي البلدين.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن الرئيسين "تحدثا على مدار 3 ساعات" وجها لوجه، مضيفا أن "المحادثات تستمر الآن بمشاركة الوفدين الذين انضما منذ نصف ساعة".

وبدأت المحادثات بين بوتين وأردوغان في الكرملين حول الأوضاع المتوترة في سوريا وخاصة منطقة إدلب شمال غرب البلاد في الساعة 14:06 بتوقيت موسكو.

وفي مستهل اللقاء، قال الرئيس الروسي إن الأوضاع في إدلب توترت إلى درجة تتطلب حديثا مباشرا بين الطرفين، مؤكدا على ضرورة تجاوز هذا التوتر والعمل على عدم تكراره.

وأشار بوتين، متطرقا إلى مقتل العسكريين الأتراك في سوريا، إلى أن الخسارة في الأرواح دائما مأساة كبيرة، موضحا أن العسكريين الروس والسوريين لم يكونوا على علم بموقع الجنود الأتراك، والجيش السوري خلال هذه الفترة تكبد أيضا خسائر كبيرة.

من جانبه اعتبر الرئيس التركي أن القرارات التي سيتم اتخاذها خلال اللقاء في موسكو للتخفيف من حدة الوضع في المنطقة، مشددا على متانة العلاقات بين تركيا وروسيا.

المصدر: نوفوستي + وكالات